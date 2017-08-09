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طفل في السابعة يقود السيارة بمفرده في أوسلو
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تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017

أف ب

أوقف طفل في السابعة وهو يقود سيارة العائلة بمفرده في اوسلو على ما ذكرت وكالة الانباء النروجية.

وقال ستينار هوسفيك الناطق باسم الشرطة في اوسلو للاذاعة العامة «تمكن من اخذ المفاتيح من منزل العائلة وصعد إلى السيارة وقادها» مشيرا إلى ان الطفل قطع «بضع كيلومترات». وقد ابلغ الجيران الشرطة بالامر، فاوقف الطفل قبل ان يعاد إلى المنزل.

وقال الناطق «الطفل والسيارة والاخرون بخير».
وأوضح هوسفيك ان الدورية التي اعادت الطفل إلى والديه «فسرت لهما على الارجح اين ينبغي وضع المفاتيح في المستقبل».
     
 

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