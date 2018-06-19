ملياردير في التكنولوجيا الحيوية يشتري صحيفة «لوس أنجليس تايمز»

لوس أنجليس (أ ف ب)
اصبح الملياردير باتريك سون-شيونغ الناشط في مجال التكنولوجيا الحيوية، المالك الجديد لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»، وقد عين فوراً الصحفي المخضرم نورمان بيرلستاين رئيساً للتحرير، والذي كان صحفيا سابقا في «وول ستريت جورنال»، و«تايم»، و«بلومبرج نيوز».. واشترى باتريك سون-شيونغ، المولود في جنوب أفريقيا، وله أصول صينية، صحفاً أخرى، منها «سان دييجو يونيون-تريبيون»، وهي صحيفة عريقة أخرى في جنوب كاليفورنيا.
وقال الجراح السابق، البالغ 65 عاماً، في رسالة إلى القراء «عملنا لحماية تاريخ استقلال الصحافة في لوس أنجليس تايمز ونموها سيبدأ اليوم».
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وقد كان بيرلستاين مستشاراً للطبيب الثري طوال فترة المفاوضات لشراء الصحيفة، وهو «يتمتع بخبرة رائعة، وإلمام تام بإدارة فريق التحرير، كما يتمتع بالحداثة، وبالرؤية الثاقبة»، حسب ما أكد سون-شيونغ.
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