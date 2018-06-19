هل هناك مجال للإنسانية في محل العمل؟

أنت تتعاطفين مع الموظفين أكثر من اللازم، في وظيفتك عليك أن تكوني أكثر موضوعية، هكذا تحدث رب العمل في المؤسسة التي كنت أعمل بها في قسم الموارد البشرية.

وبالفعل، في بعض الحالات كنت اصطف بجانب الموظف، مثلًا كانت هناك حادثة وافقت فيها على طرد أحدهم، لكنني حلمت ليلتها بأفراد أسرته وهم يتوسلون إليّ كي أحجم عن ذلك. عندما بحت بذلك لأحد صناع القرار انفجر ضاحكاً وقال: «لا تقلقي، إنه ثري جداً، سيكون على ما يرام». لكنني لم أطمئن لأن تحميه ثروته من ألم الشعور بالرفض.

وفي واقعة أخرى أعرب أحد المديرين عن خيبة أمله في أحد أفراد فريقه، فما كان مني إلا أن سألت المدير: «لو كان هذا والدك أو أخاك، بأي طريقة كنت تود أن نعامله؟»

قد أكون بهذا قد محوت حداً فاصلاً بين العمل والحياة الشخصية، لكن طريقتي أفلحت. فقد بدأ الموظف المعني يحقق نجاحاً. وقد أخبرت المدير فيما بعد عندما بدا عليه الاندهاش: «لقت منحته أنت فرصة عندما غيرت مقاربتك».

وقد نصت إعلانات الوظائف في المؤسسة على أننا نسعى لتوظيف أفراد يتسمون بالتعاطف. وقد حرصت على ذكر ذلك والتأكيد على أنني ذات شخصية تتعاطف مع الآخرين في كل مقابلة عمل من الإحدى والعشرين التي أجروها معي قبل أن يمنحوني الوظيفة. لكن بعد مضي ثلاثة أشهر ونصف الشهر من تعييني غادر مديري المباشر المؤسسة وتركني بلا توجيه يُذكر.