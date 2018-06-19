صناعة المال وقدرة فذwة على استمرار تحقيق الربح

كان العقد المنصرم سيئاً للقطاع المالي، حيث اتسم بركود كبير وبصعود صناديق المؤشرات وحفته المطالبات بشفافية أكبر. الشيء الوحيد الذي لم يتغير كان كم الأموال الذي تتقاضاه الصناعة من عملائها.

ولا يجب أن يأتي نجاح العاملين في هذا القطاع في الحفاظ على ثبات دخلهم كمفاجأة. وببساطة، تمكن المصارف والوسطاء والمديرون الماليون من الحفاظ على دخلهم عند مستوى ثابت إجمالاً طيلة 130 عاماً وهو الأمر المبهر بكل المقاييس.

ومصدر هذا القول هو توماس فيليبون الاقتصادي الفرنسي، الذي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي يعمل الآن كأستاذ للدراسات المالية في جامعة نيويورك وكمستشار في السياسات النقدية للبنك المركزي في نيويورك.

وجمع فيليبون كل مكونات صناعة المال من مصارف تقليدية ووسطاء البورصة ومديري صناديق النقد والمصارف الاستثمارية وغيرها، ثم قام بقياس حصة الصناعة المالية من إجمالي الناتج المحلي وضاهى النتيجة بمقدار الأصول التي تشملها الصناعة ككل.

وتمثلت النتيجة التي خلص إليها فيليبون فيما يلي: منذ عهد السكك الحديد العتيقة وبرقيات التلغراف وحتى عهد الإنترنت والهواتف الذكية ظل ما تتقاضاه صناعة المال مقابل تحويل دولار من المدخرات إلى دولار من الاستثمارات يتراوح بين سنت ونصف إلى سنتين لكل دولار يمر في دورة صناعة المال.