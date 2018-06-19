«دبي المالي العالمي» يعزّز شراكته مع «ستارت أب»

دبي (الاتحاد)

أبرم مركز دبي المالي العالمي، شراكة مع «ستارت أب بوت كامب» في إطار جهوده المتواصلة لدعم تطور منظومة التكنولوجيا المالية واستثمارات رأس المال الجريء المتنامية في المركز، إلى جانب تشجيع ودعم ريادة الأعمال في المنطقة.

وتُعتبر «ستارت أب بوت كامب» أكبر شبكة برامج مسرّعات موجّهة لقطاعات محددة في العالم، حيث تختصّ بتقديم الدعم لشركات التكنولوجيا في مراحلها المبكرة حتى يتسنّى لها تسريع وتيرة تطور ونمو أعمالها، وذلك من خلال تمكينها من الوصول إلى شبكة دولية من الخبراء والشركاء والمستثمرين المعنيين.