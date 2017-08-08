«ذي دارك تاور» يتصدر شباك التذاكر

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تصدر فيلم «ذي دارك تاور» المستوحى من سلسلة قصص لستيفن كينغ، والذي يجمع بين نمطي الخيال العلمي وأفلام الغرب الأميركي، شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية مطيحاً بـ«دانكرك»، بحسب أرقام مؤقتة نشرتها شركة «اكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة في هذا المجال.

ويروي «ذي دارك تاور» للمخرج نيكولاي ارسيل مغامرات رولاند ديشاين، الذي يجسد دوره ادريس البا، والذي يلاحق في عالم مواز شبيه بأجواء الغرب الأميركي في القرن التاسع عشر، رجلا غامضاً يؤدي دوره ماثيو ماكوناهي قبل التوجه للبحث عن البرج القاتم لانقاذ العالم.