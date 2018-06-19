أبوظبي (الاتحاد)

بحثت وزارة الاقتصاد مع إكسبو 2020 دبي تعظيم المردود الاقتصادي من إكسبو 2020 على الاقتصاد الوطني من خلال تطوير آليات للربط بين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والفرص التجارية والاستثمارية للمعرض، وخاصة في أعمال المرحلة الراهنة من الاستعدادات والإنشاءات وتجهيز البنى التحتية للحدث. وأكد الجانبان التزامهما بتقديم كل التسهيلات والدعم لتمكين رواد الأعمال من الدخول والمنافسة على التعاقدات التي يقدمها الحدث.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بدبي، بحضور عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل مساعد بوزارة الاقتصاد ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالوزارة، فيما حضر من جانب إكسبو 2020 دبي خالد شرف رئيس دمج وتطوير الأعمال، وجابر ناصر مدير أول المشتريات.

وركز الاجتماع على مناقشة سبل رفع مستوى التنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وبين إكسبو 2020 دبي، وتطوير آليات للاستفادة من إمكانيات وقدرات الطرفين. واتفق الجانبان على بحث تبادل قواعد البيانات الخاصة بالعقود والمناقصات التي يطرحها المشروع، وربطها مع بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى البرنامج الوطني، لضمان وصول المعلومة لأصحاب المشاريع، واطلاعهم على الفرص المطروحة خلال رحلة التجهيز لإكسبو 2020 وخلال انعقاده.

كما بحث الاجتماع إمكانية حصول الشركات المسجلة في البرنامج الوطني على أفضلية الدخول في المناقصات الخاصة بإكسبو 2020 دبي، واطلاعها على المناقصات التي ستطرح مستقبلاً للتنفيذ في السوق المحلي.

إلى ذلك، ناقش الجانبان إمكانية توسيع نطاق التعاون في مرحلة ما بعد إكسبو وخطط «دستركت 2020»، ودراسة عدد من الأفكار للخروج بمبادرات ابتكارية تتضمن إقامة حاضنات للشركات الناشئة والمختصة في التنمية المستدامة، واستقطاب الشركات الرائدة عالمياً في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، للعمل على نقل وتوطين المعرفة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني.

وقال عبد الله سلطان الفن الشامسي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية على الأجندة الاقتصادية للدولة، و«إكسبو 2020 دبي» يطرح فرصاً تجارية واستثمارية واعدة في مختلف مراحله. وتابع أن الوزارة حريصة على الاطلاع على تفاصيل الفرص المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود في بعض المشاريع الجاري تنفيذها استعداداً للحدث العالمي.