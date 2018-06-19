«أبوظبي للمؤتمرات» يستعرض مقومات سياحة الاجتماعات

أبوظبي (الاتحاد)

يقود مكتب أبوظبي للمؤتمرات وفداً يضم 14 ممثلاً من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في أبوظبي، لتسليط الضوء على المقومات والبُنى التحتية والخبرات التي تمتلكها الإمارة وتجعلها وجهة مفضلة للاجتماعات وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، خلال معرض الاجتماعات الذي يقام يومي 27 و28 يونيو بلندن.

ويمنح المعرض وفد أبوظبي منصة مثالية للتواصل المباشر مع أكثر من 2300 شخص من صناع القرار، حيث يستقطب ما يزيد على 4800 من أبرز العاملين في قطاع الاجتماعات وفعاليات الأعمال في المملكة المتحدة.

وتُعتبر المملكة المتحدة الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في أبوظبي والذي ارتفع بنسبة 13٪ خلال العام 2017 ليبلغ 270 ألف نزيل. واستمرت توجهات النمو في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مع زيادة عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشهد هذه الدورة المشاركة الخامسة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات في هذا الحدث الذي يُتيح المجال للتفاوض وتقديم العروض وتلقي الاستفسارات حول تنظيم فعاليات الأعمال في الإمارة.

وقالت سارة عبد الله الأصلي، رئيس وحدة المؤتمرات والمعارض في مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نحقق سنوياً نتائج إيجابية عديدة خلال مشاركتنا في معرض الاجتماعات في لندن، ويسرنا انضمام 14 من شركائنا إلى جناحنا في هذا الحدث. وبينما تعتبر المملكة المتحدة أحد أهم أسوقنا السياحية، تبادر العديد من الشركات البريطانية إلى تنظيم الاجتماعات والمعارض والمؤتمرات وأنشطة الحوافز الخاصة بها في أبوظبي. ونطمح إلى استقطاب المزيد من هذه الفعاليات خلال لقائنا أقطاب سياحة الأعمال في المملكة المتحدة. وتساهم المشاركة في المعارض الدولية مثل«معرض الاجتماعات» في ترسيخ موقع وجهتنا على خريطة السياحة العالمية».

ويضم الوفد «فنادق ومنتجعات أنانتارا» و«بي إس إل الشرق الأوسط» و«دوسيت ثاني أبوظبي» و«قصر الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«جلف سيركل تورز» و«ديونز الخليج» و«إنتركونتيننتال أبوظبي» و«لو رويال ميريديان» وفندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية داون تاون أبوظبي و«فنادق ومنتجعات روتانا» و«مركز ياس للمؤتمرات» (الذي يمثل أيضاً حلبة مرسى ياس) و«تجارب ياس» و«القوارب الصفراء أبوظبي».