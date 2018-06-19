«أبوظبي للمؤتمرات» يستعرض مقومات سياحة الاجتماعات

أبوظبي (الاتحاد)
يقود مكتب أبوظبي للمؤتمرات وفداً يضم 14 ممثلاً من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في أبوظبي، لتسليط الضوء على المقومات والبُنى التحتية والخبرات التي تمتلكها الإمارة وتجعلها وجهة مفضلة للاجتماعات وأنشطة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، خلال معرض الاجتماعات الذي يقام يومي 27 و28 يونيو بلندن.
ويمنح المعرض وفد أبوظبي منصة مثالية للتواصل المباشر مع أكثر من 2300 شخص من صناع القرار، حيث يستقطب ما يزيد على 4800 من أبرز العاملين في قطاع الاجتماعات وفعاليات الأعمال في المملكة المتحدة.
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وتشهد هذه الدورة المشاركة الخامسة لمكتب أبوظبي للمؤتمرات في هذا الحدث الذي يُتيح المجال للتفاوض وتقديم العروض وتلقي الاستفسارات حول تنظيم فعاليات الأعمال في الإمارة.
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ويضم الوفد «فنادق ومنتجعات أنانتارا» و«بي إس إل الشرق الأوسط» و«دوسيت ثاني أبوظبي» و«قصر الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«جلف سيركل تورز» و«ديونز الخليج» و«إنتركونتيننتال أبوظبي» و«لو رويال ميريديان» وفندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية داون تاون أبوظبي و«فنادق ومنتجعات روتانا» و«مركز ياس للمؤتمرات» (الذي يمثل أيضاً حلبة مرسى ياس) و«تجارب ياس» و«القوارب الصفراء أبوظبي».