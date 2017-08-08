توأم باندا يحتفلان بعيد ميلادهما الأول

فيينا (رويترز)

احتفل «توأم» باندا ولدا وترعرعا في حديقة حيوان نمساوية في فيينا بعيد ميلادهما الأول بطريقة مختلفة للغاية إذ قضى أحدهما اليوم في تناول الوجبات الخفيفة بنهم أمام حشد من المعجبين فيما غط التوأم الآخر وهي أنثى في نوم عميق.

وقالت حديقة الحيوان أمس إن الأم تولت تربية التوأم فو فنغ وفو بان بنفسها ومن دون أي تدخل بشري وذلك للمرة الأولى لتوأمين يعيشان في الأسر.. واحتفالا بعيد ميلادهما الأول رتبت حديقة الحيوان احتفالاً يقوم التوأم خلاله بفتح «هدايا» ملفوفة ومليئة بالأطعمة التي يحباها مثل الجزر والبطاطا الحلوة.

وظل فو بان وهو ذكر يلعب مع أمه يانغ يانغ بينما ظلت فو فنغ بعيداً. وقالت حديقة الحيوان إنها كانت نائمة.. واجتذب التوأم الزوار لحديقة الحيوان التي تقع في حدائق قصر شونبرون الذي كان مقراً صيفياً سابقاً للإمبراطور.

وإلى جانب مبيعات التذاكر ابتكرت حديقة الحيوان وسيلة أخرى لكسب المال والاستفادة من شعبية التوأم وذلك من خلال إصدار روزنامة لعام 2018 تضم صوراً لهما.