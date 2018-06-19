الإمارات تستضيف اجتماعات منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد

أبوظبي (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية الثانية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC التي تعقد في العاصمة أبوظبي عام 2020، بعد أن استعرض نظام الاعتماد الوطني الإماراتي ENAS بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي، الأسبوع الماضي في اليابان، أوجه القوة في الملف الإماراتي، الذي كسب تأييداً دولياً عند الترشح.

ويشارك في الحدث ما يناهز 300 مشارك من الخبراء وممثلي أجهزة الاعتماد الوطنية من نحو 50 دولة حول العالم، يمثلون أبرز الخبراء الفنيين على مستوى العالم.

ويأتي استضافة هذا الحدث الإقليمي المهم حصيلة جهود نظام الاعتماد الوطني الساعي إلى أن تكون الإمارات وجهة وملتقى دولي يستقبل أهم المنظمات الإقليمية والعالمية العريقة المعنية بدعم أنشطة الجودة والتميز.

وقالت الدكتورة رحاب العامري، مديرة إدارة الاعتماد الوطني، إن الإمارات تستضيف خلال الفعالية مختلف جهات الاعتماد الوطنية في دول منطقة آسيا والمحيط الهادي وأهم الخبراء الفنيين على مستوى العالم، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، الحدث الذي يستقبل ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.