مزاج الإنسان.. نظارته لرؤية العالم

(بنسلفانيا) (د ب أ)

أوضح باحثان من أميركا أن معظم الأطفال يُعرضِون في مرحلة ما من عمرهم عن الكثير من أنواع الأطعمة، وخاصة الأطفال ذوي الأمزجة كثيرة الامتعاض إزاء الطعام الذي لم تألفه، وذلك حسبما بينت دراستهما التي نشرت أمس الأول في مجلة «تشايلد ديفلوبمنت» المتخصصة في أبحاث تطور النمو لدى الطفل. وقال الباحثان إن مزاج إنسان ما يؤثر تقريباً على معظم جوانب حياته وإن هذا المزاج بمثابة نظارة يرى بها الإنسان العالم في ضوء معين وبطريقته الخاصة والفريدة.

كما أوضح الباحثان كينثيا شتيفتر وكاميرون مودينج من جامعة ولاية بنسلفانيا بمدينة ستايت كوليدج أن دراسات قليلة فقط هي التي ركزت على مدى تأثير انفتاح الطفل على الجديد على سلوكه الغذائي، ودرسا خلال البحث ردود فعل الأطفال الصغار على الأطعمة والألعاب الجديدة. ودعا 136 طفلاً وأمهاتهم للمشاركة في تجارب في المختبر.. وأجريت الدراسة على هؤلاء الأطفال عندما كانوا في سن ستة أشهر، وعندما بلغوا سن 12 شهرا، وعندما وصلوا لسن 18 شهراً.