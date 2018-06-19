«إمباور» تحصد 4 جوائز من «تبريد المناطق»



تاريخ النشر: الأربعاء 20 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) فازت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بأربع جوائز منها جائزتان ذهبيتان عن فئتي «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» و«إجمالي المساحة المتعاقد عليها» المخصصة لخدمات تبريد المناطق خارج أميركا الشمالية»، وجائزتا الابتكار الفخرية عن مشروع «الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي AIMS 360» وجائزة الابتكار الفخرية «لنظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية» وحصدت إمباور على هذا التكريم في حفل توزيع الجوائز الخاص بالدورة الـ 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق في مدينة فانكوفر الكندية، الذي انعقد خلال الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو الجاري.