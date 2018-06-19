مهرجان رمضان الشارقة يختتم أعماله

الشارقة (الاتحاد)

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على «مهرجان رمضان الشارقة 2018» الذي اختتم فعاليات دورته الـ29 أمس بحفل شهد إجراء عمليات سحب على الجوائز الكبرى التي رصدتها اللجنة التنظيمية للمهرجان في مواقع تجارية مختلفة من مدينة الشارقة.

وشهد حفل السحب النهائي على الجوائز الكبرى للمهرجان الذي أقيم في مركز «زيرو 6»، بحضور حميد الخيال رئيس لجنة السحوبات، ومحمد الخيال عضو اللجنة، وممثلي رعاة المهرجان، السحب على سيارة (BMW) موديل 2018 من أصل 6 سيارات فاخرة أخرى تم السحب عليها في مواقع أخرى، إضافة إلى جوائز أخرى عبارة عن عطلات لمدة 3 ليالٍ لشخصين مع «طيران الإمارات» في فندق 5 نجوم في تركيا. كما جرت سحوبات على جوائز متنوعة، قدمتها المراكز التجارية للمتسوقين خلال فترة المهرجان.