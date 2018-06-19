دبي (الاتحاد)

وقّعت «إعمار مولز» اتفاقية شراكة مع برنامج الولاء «سكاي واردز» التابع لشركة طيران الإمارات، لتأسيس برنامج مكافآت مبتكر للمتسوقين. وعبر إطلاق «برنامج إعمار مولز للمكافآت»، يتسنى لجميع زوار دبي مول الذين يشترون أي نوع من المنتجات أو الأطعمة أو البطاقات من مختلف الوجهات الترفيهية التي يحتضنها، كسب أميال سكاي واردز بأسلوب بسيط: تسوق واكسب وسافر.

ويعتبر «برنامج إعمار مولز للمكافآت» ساري المفعول حالياً في «دبي مول»، ويكافئ المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم أو أكثر بمنحهم أميال سكاي واردز بمعدل ميل واحد مقابل كل دولار (نحو 3.67 درهم) ينفقه أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، وميل واحد مقابل كل دولارين ينفقهما أعضاء الفئة الزرقاء، وذلك على المشتريات من جميع متاجر التجزئة والمطاعم والنشاطات الترفيهية مثل «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» ووجهة الواقع الافتراضي الجديدة «فيرتشوال رياليتي بارك»، و«حلبة دبي للتزلج»، و«ريل سينما».

وقال ناصر رفيع الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: «يحظى زوار دبي مول الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 مليون شخص سنوياً بعروض لا تضاهى مع خيارات واسعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه. ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من رغبتنا بالارتقاء بتجربة الزوار عبر تقديم المكافآت المجزية في قطاع السفر للعملاء».

ومن جهته، قال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «أصبح بإمكان أعضاء برنامج ’سكاي واردز‘ في طيران الإمارات استبدال أميالهم برحلات على متن طائراتنا ومجموعة واسعة من عروض أنماط الحياة التي تشمل الإقامات الفندقية وتذاكر لحضور الأحداث الرياضية العالمية».