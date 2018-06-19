«روتانا» تدير فندقين جديدين في دبي وسراييفو

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت روتانا، اتفاقيتين لإدارة منشآت فندقين جديدين بدبي وسراييفو، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع نطاق انتشارها في أوروبا. وفي أحدث ما تقدمه في سوق الضيافة المزدهر في إمارة دبي، تُشرف روتانا الآن رسمياً على إدارة برج كيان، وهو تاسع أطول مبنى سكني مرتفع في العالم، تحت العلامة التجارية «ريزيدنس من روتانا». وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتشغيل بوسمال أرجان من روتانا في جمهورية البوسنة والهرسك، معلنةً بذلك تواجدها في جنوب شرق أوروبا للمرة الأولى.
وبإضافة هذا البرج، يرتفع عدد المنشآت التي تضمها محفظة روتانا في دبي إلى 14 فندقاً.
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وقال عمر قدوري الرئيس التنفيذي لروتانا: «إن ’برج كيان ريزيدنس من روتانا‘، والذي سيرتفع بافتتاحه مجموع وحداتنا السكنية تحت علامة ’ريزيدنس من روتانا‘ إلى 939 وحدة، يشكل إضافة نوعية حقيقية إلى محفظتنا الفندقية في إمارة دبي».