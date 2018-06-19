انقسام في «أوبك» على زيادة الإنتاج

فيينا، موسكو (رويترز)

تضغط روسيا والسعودية على منظمة «أوبك» لزيادة إنتاج النفط اعتباراً من يوليو، لتلبية الطلب المتزايد وتغطية توقف الإنتاج في فنزويلا وليبيا، برغم معارضة دول عديدة في «أوبك».

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن «الطلب على النفط ينمو بأسرع وتيرة، وفي الربع الثالث قد نواجه نقصاً إذا لم نأخذ إجراءات». وأضاف أن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يومياً.

وتجتمع أوبك بعد غد الجمعة للبت في سياسة الإنتاج، وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل أميركا والصين لخفض أسعار النفط لدعم النمو العالمي.

واقترحت السعودية أكبر منتج في «أوبك» وروسيا غير العضو، تقليص تخفيضات الإنتاج السارية تدريجياً، في حين يعارض أعضاء أوبك إيران والعراق وفنزويلا والجزائر الخطوة.