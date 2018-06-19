تصعيد جديد في النزاع التجاري بين الصين وأميركا

بكين (أ ف ب)

أصبحت الصين والولايات المتحدة أمس أقرب من أي وقت مضى من حرب تجارية بعد اتهام بكين دونالد ترامب بـ«الابتزاز» غداة تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة. وأثار هذا التوتر التجاري قلق الأسواق المالية في العالم وخصوصا في الصين، حيث تراجعت بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشينزين بأكثر من 3% بحلول منتصف النهار.

وطلب ترامب الاثنين من الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر «تحديد ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%»، للرد على الإجراءات «غير المقبولة» التي اتخذتها بكين ردا على سلسلة أولى من الرسوم الجمركية أقرتها واشنطن الجمعة الماضي.

وبإمكان الرئيس الأميركي المضي أبعد من ذلك، إذ يلوح بفرض رسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية الإضافية «إذا زادت الصين رسومها» ردا على قراره، وبذلك يمكن أن ترتفع إلى 450 مليارا قيمة المنتجات الصينية الخاضعة لرسوم أي الغالبية الكبرى من الواردات الصينية. ونددت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس بـ«فرض ضغوط قصوى وابتزاز» مشيرة إلى أن «هذه الممارسات تتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان مرات عدة خلال مشاوراتهما» في الأسابيع الماضية.

وحذرت الوزارة من أنه «إذا ابتعدت الولايات المتحدة عن المنطق ونشرت قائمة (بالسلع المستهدفة) فإن الصين ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة المتناسبة كماً ونوعاً، واتخاذ إجراءات مضادة قوية». وعند إعلانه الجمعة فرض رسوم بـ25% على ما قيمته 50 ملياراً من الواردات الصينية للتعويض.