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«نايت فرانك» تتوقع تحسن القطاع العقاري في الإمارة

«كيرزنر» تطلق مشروعاً سكنياً في دبي
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

يبدأ القطاع العقاري في دبي في التحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد انخفاض الأسعار وبدء استقرارها خلال النصف الأول من العام، حسب توقعات شركة «نايت فرانك» العقارية، والتي أكدت أنه على الرغم من زيادة جاذبية العقارات الدولية في عدد من الدول بعد انخفاض العملات الدولية وخاصة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي ومن ثم الدرهم الإماراتي، إلا أن القطاع العقاري في الإمارات وفي دبي تحديداً سيظل جاذباً للمستثمرين سواء من الخليج أو من الدول التي تراجعت عملاتها مثل بريطانيا.

وجاءت توقعات شركة «نايت فرانك» خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، للإعلان عن إطلاق شركة «كيرزنر» الدولية، مشروع (رويال أتلانتس ريزيدنسيز) في دبي وذلك بالتعاون مع شركة «نايت فرانك» العقارية.

وأرجعت ماريا موريس، الشريك في شركة «نايت فرانك» توقعاتها المتفائلة بشأن القطاع العقاري في دبي إلى عدد من العوامل أهمها زيادة مبيعات العقارات في دبي خلال العام الماضي بما في ذلك المستثمرون من الدول التي انخفضت عملاتها أمام الدرهم مثل بريطانيا حيث تظهر إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك زيادة مشتريات البريطانيين بنسبة 2% خلال العام مقارنة بالعام السابق.

وقالت إنه على الرغم من زيادة جاذبية العقارات الدولية للمستثمرين الخليجيين بعد انخفاض أسعارها إلا أن غالبية المستثمرين المحليين ومن دول الشرق الأوسط يفضلون الاستثمار في منطقة الخليج نظراً لتوافر الفرص الاستثمارية الجيدة.

وبينت أنه على الرغم من تدهور سعر صرف العملة الروسية «روبل» إلا أن مشتريات المستثمرين الروس من العقارات في دبي لم تشهد تراجعاً قوياً، حيث انخفضت بنسبة لا تتجاوز 5%، وخلال المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق المبيعات في مشروع (رويال أتلانتس ريزيدنسيز) الذي يقع على هلال جزيرة نخلة جميرا إلى جانب منتجع أتلانتس النخلة الشهير كأول مشروع سكني يتمتع بوحدات مستقلة بخدمة فندقية. ... المزيد
     
 

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