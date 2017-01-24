«كيرزنر» تطلق مشروعاً سكنياً في دبي

حسام عبدالنبي (دبي)

يبدأ القطاع العقاري في دبي في التحسن خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد انخفاض الأسعار وبدء استقرارها خلال النصف الأول من العام، حسب توقعات شركة «نايت فرانك» العقارية، والتي أكدت أنه على الرغم من زيادة جاذبية العقارات الدولية في عدد من الدول بعد انخفاض العملات الدولية وخاصة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي ومن ثم الدرهم الإماراتي، إلا أن القطاع العقاري في الإمارات وفي دبي تحديداً سيظل جاذباً للمستثمرين سواء من الخليج أو من الدول التي تراجعت عملاتها مثل بريطانيا.

وجاءت توقعات شركة «نايت فرانك» خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، للإعلان عن إطلاق شركة «كيرزنر» الدولية، مشروع (رويال أتلانتس ريزيدنسيز) في دبي وذلك بالتعاون مع شركة «نايت فرانك» العقارية.

وأرجعت ماريا موريس، الشريك في شركة «نايت فرانك» توقعاتها المتفائلة بشأن القطاع العقاري في دبي إلى عدد من العوامل أهمها زيادة مبيعات العقارات في دبي خلال العام الماضي بما في ذلك المستثمرون من الدول التي انخفضت عملاتها أمام الدرهم مثل بريطانيا حيث تظهر إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك زيادة مشتريات البريطانيين بنسبة 2% خلال العام مقارنة بالعام السابق.

وقالت إنه على الرغم من زيادة جاذبية العقارات الدولية للمستثمرين الخليجيين بعد انخفاض أسعارها إلا أن غالبية المستثمرين المحليين ومن دول الشرق الأوسط يفضلون الاستثمار في منطقة الخليج نظراً لتوافر الفرص الاستثمارية الجيدة.