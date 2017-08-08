قطر توجه المعارضة البحرينية بنشر الفوضى في المملكة وتنظيم احتجاجات على نظام الحكم في لندن

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية وعربية رفيعة المستوى، أن الوفد القطري الرسمي الذي شارك في حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الماضي، التقى المعارضة البحرينية في طهران برعاية إيرانية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن وفد الحكومة القطرية التقى ممثلين عن المعارضة البحرينية التي شاركت في أحداث الفوضى والعنف في المنامة منذ عام 2011، واستمرت المقابلة قرابة 6 ساعات. وأكدت المصادر، أن وفد الحكومة القطرية حث وفد المعارضة البحرينية في إيران على تأليب الرأي العام الشيعي ضد نظام الحكم في البحرين لإحداث فوضى على غرار الفوضى التي شهدها دوار الؤلؤة في المنامة عام 2011 وعدة مناطق أخرى.

وأشارت إلى أن الوفد القطري حث أيضا المعارضة البحرينية في طهران على تنظيم فعاليات احتجاجية ضد نظام الحكم في البحرين، وأيضاً ضد المملكة العربية السعودية في عدة عواصم عالمية، من بينها لندن وشن حملة شرسة ضدهما.

وقالت المصادر، إن الدوحة تمول عبر وسطاء، وبدعم إيراني مفتوح تلك العناصر للتظاهر في بريطانيا التي تأوي قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بهدف الإساءة لسمعة المملكة والزعم بوجود انتهاكات ضد الأقلية الشيعية في البحرين بالتزامن مع عيد الاستقلال الموافق 14 أغسطس، مشيرة إلى أن نظام تميم بن حمد استأجر معاهد أبحاث داخل لندن لاستضافة رموز الشيعة وتنظيم لقاءات، بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين الممولين من قطر بهدف الإساءة للدولة الخليجية، ودول الرباعي العربي كافة، الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.