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«سامسونج» تعلن أسباب حوادث هاتف «نوت 7» وتدابير لضمان عدم تكرارها
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تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يناير 2017

يوسف العربي (دبي)

أعلنت شركة «سامسونج للإلكترونيات»، أمس، النتائج النهائية لتحديد سبب الحوادث المتعلقة بهواتف «نوت 7»، والتدابير التي تم اعتمادها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث، خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة الكورية «سيؤول». ووفق نتائج التحقيقات التي أجرتها شركة سامسونج للإلكترونيات باشتراك ثلاث جهات فنية مستقلة أن الحوادث المتعلقة بالإصدار الأول لجهاز «جلاكسي نوت 7» جاءت نتيجة خلل في الزاوية العلوية اليمنى من تصميم «عازل البطارية» نتيجة عدم توافر المساحة الكافية بين البطارية وهيكل الهاتف.

وأفاد التقرير النهائي بأن الخلل الذي أدى إلى الحوادث الخاصة بالإصدار الثاني لجهاز «جلاكسي نوت 7» جاء نتيجة وجود ميل ثابت بالبطارية، يدفع نحو انصهار أسلاك النحاس بمسار القطب السالب، المواجهة والموازية لمسار القطب الموجب للبطارية.

وقررت شركة سامسونج للإلكترونيات بعد إقرارها بتحمل المسؤولية عن حوادث «نوت 7»، نتيجة لعدم اكتشافها المبكر للخلل المتعلق بتصميم البطارية وعملية تصنيعها قبل إطلاق الجهاز، اتباع 8 مراحل لفحص جودة البطاريات لضمان جودتها، ولتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وتضمنت مراحل الاختبار التي تم تعزيزها «اختبار المتانة» الذي يتضمن العديد من الفحوص للبطارية، بما في ذلك اختبارات الشحن الزائد، اختبارات اختراق غلاف الحماية المحيط بالبطارية، واختبارات الإجهاد الناتج عن الحرارة شديدة الارتفاع، و«الاختبار البصري» الذي يشمل الفحص البصري لكل بطارية على حدة، على ضوء المعايير الإرشادية القياسية والهادفة، بالإضافة إلى «اختبار الأشعة السينية» للاطلاع على نواة البطارية للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو أعطال.

وتضمنت الاختبارات التي تم تعزيزها «اختبارات التفكيك»، والتي تتضمن فك البطارية لتقييم جودتها الشاملة، بما في ذلك منطقة لحام البطارية ووضعية الشريط العازل، بالإضافة إلى اختبار «التماسك البصري والتصوير المقطعي»، للتحقق من إمكانية حصول أي تبدل في التيار الكهربائي، وذلك خلال جميع مراحل عملية التصنيع من مستوى تصنيع المكونات وحتى استكمال إنتاج الجهاز. ... المزيد
     
 

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