تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات ومحاربة الإرهاب



تاريخ النشر: الثلاثاء 08 أغسطس 2017 أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفرنسا وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر المستجدات والأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسعي البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وبشكل خاص تعاونهما في محاربة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.