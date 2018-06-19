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يوتيوب تتحدى منصات البث العالمية

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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

باريس ـ أ ف ب

أطلقت مجموعة "غوغل" نسخة مدفوعة من خدمة "يوتيوب ميوزيك" في أوروبا تنافس منصات البثّ "سبوتيفاي" و"ديزر" و"آبل ميوزيك"، في ظل نمو سوق الموسيقى على الإنترنت.

وهذه الخدمة الجديدة التي كانت متوفرة منذ 22 مايو في الولايات المتحدة ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، صارت متوفرة الاثنين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، بحسب المجموعة.

وتتيح "يوتيوب ميوزيك" للمشتركين، مقابل 9,99 يورو شهريا، خدمة تشبه ما تقدّمه المنصّات المنافسة، من آلاف القوائم الموسيقية، والطلبات الشخصية، ومجموعة كبيرة من الألبومات والأغاني التي يمكن تحميلها.

وتمتاز عن غيرها بمخزون ضخم من الأغاني المصوّرة وتسجيلات الحفلات لنجوم معروفين وموسيقيين غير مشهورين، من دون فواصل إعلانية.

وستعزّز غوغل بهذا موقع يوتيوب كمنصّة عالمية للموسيقى، إذ إن 85 % من مستخدميها يستفيدون منها للاستماع مجانا إلى ما يرغبون من أغاني وموسيقى.

ويمكن للمشتركين في "يوتيوب ميوزيك" أن يحمّلوا الأغاني على هواتفهم، وأن يستمعوا إليها أثناء استخدامهم لتطبيقات أخرى.

     
 

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