ولد الشيخ يصل عمّان في محاولة لإحياء مشاورات السلام اليمنية

عمّان (وكالات)

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في ثاني محطات جولته الإقليمية الجديدة من أجل إحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ عام.

والتقى ولد الشيخ في عمان وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، الذي أكد أن الميليشيات الحوثية سببت دمارًا في البلاد وزيادة في الفقر وانتشار الأوبئة. كما من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في محاولة أخرى لإطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية.

وتترافق تحركات ولد الشيخ في المنطقة مع تحرك أوروبي في اليمن عبر زيارة لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بهدف إقناع الانقلابيين بالقبول بخارطة الطريق الأممية الخاصة بميناء الحديدة والقاضية بالانسحاب من الميناء وتسليمه إلى الأمم المتحدة كطرف ثالث محايد.

من جهة أخرى، نفى مصدر دبلوماسي يمني، وجود أي اتفاقات مع المبعوث الأممي على استئناف مشاورات السلام مع الانقلابيين في العاصمة العمانية مسقط. وبحسب ما ذكره موقع «العربية نت» فقد نفى المصدر التصريحات التي أطلقها ولد الشيخ، وقال فيها إن هناك بوادر لاستضافة سلطنة عُمان لقاءات بين الأطراف اليمنية.