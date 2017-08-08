«التحالف» يؤكد استمرار مواجهة الإرهاب ودفع التنمية

عدن (الاتحاد)

أكدت قيادة قوات التحالف العربي في مدينة عدن، مساعيها وجهودها لمحاربة الإرهاب والتطرف والدفع بعجلة البناء والتنمية نحو الأمام من خلال تقديم المساعدات في مختلف المجالات والنواحي.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته قيادة التحالف في مقرها في عدن بوفود قبلية من مناطق الضالع ويافع وردفان بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأمنيين.

وأضافت قيادة التحالف أن هناك حرصا على تعزيز جهود الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع بشكل متكامل من أجل الارتقاء بمستوى المحافظات المحررة من سيطرة الميليشيات الانقلابية. من جانبه أكدت القيادات المحلية ومشايخ الضالع ولحج على تعاونهم الكامل واللا محدود مع قوات التحالف العربي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في أحدث تغيير في المنطقة. وقدم أعضاء الوفد الشكر والتقدير لدول التحالف العربي على ما يبذلونه من جهود من أجل إحلال الأمن والاستقرار وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة السكينة العامة عقب التخلص من الميليشيات الانقلابية.