لحج تحتفي بذكرى انتصارها على الانقلابيين

عدن (الاتحاد)

احتفت محافظة لحج، جنوب البلاد، بالذكرى الثانية لتحرير مدينة الحوطة عاصمة المحافظة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي شنت حرباً ظالمة على لحج استمرت من أواخر مارس حتى أغسطس 2015. وفي الحفل الخطابي والفني الذي أقيم في الحوطة أكد أمين عام المجلس المحلي في لحج، عوض بن عوض الصلاحي، أن «الميليشيات الهمجية البربرية سعت إلى التدمير الممنهج للمدن والمحافظات على رأسها لحج عقب اجتياحها للحوطة وتبن»، مؤكداً أن «لحج طردت تلك العناصر الانقلابية دون رجعة وهي اليوم تتجه بخطوات ثابتة نحو النهوض والبناء وأعمار ما خلفته تلك الحرب الظالمة».

وأشار إلى أن «الاحتفال بذكرى تحرير الحوطة رسالة للعالم أن لحج عصية على قوى الظلام وستظل تضحيات أبنائها نقوش على صدر صفحات التاريخ في التصدي للميليشيات الانقلابية وطردها وفي معركة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة». وأضاف أن «أبناء لحج لا يزالون صامدون في وجه هذه الميليشيات في الجبهات المختلفة المحاذية لمحافظة تعز وكل يوم يسطرون أروع الملاحم البطولية في الوقوف بوجه المشروع الفارسي الذي تسعى الميليشيات لتحقيقه في المنطقة».