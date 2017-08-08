«الشرعية» تحرر مواقع جديدة غرب تعز

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية على العديد من المناطق الجديدة غرب تعز وذلك بعد ساعات على بدء عملية عسكرية واسعة لتطهير الجبهة الغربية من المحافظة وتأمين المناطق المحررة، فيما دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة كبيرا للميليشيات الانقلابية في جبل ظفار جنوب غرب صنعاء.

وقال مصدر عسكري لـ»الاتحاد» إن الجيش نفذ عملية عسكرية، تمكن خلالها من تحرير مناطق «الرجمة والجزارين وتبة العسيق» على أطراف منطقة «مدارات» باتجاه مصنع السمن والصابون غربي المدينة. فيما واصلت قوات الجيش تقدمها باتجاه مصنع السمن والصابون وسط تراجع وانسحابات في صفوف المليشيا الانقلابية، وذلك رغم كثافة الألغام المزروعة من قبل المليشيا وتضاريس المنطقة المفتوحة. وأشار المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، إن العملية العسكرية التي انطلقت ستكون بإشراف وقيادة المحور ومشاركة عدد من الألوية في الجيش والشرطة العسكرية. وبين المركز أن قوات الجيش أحرزت تقدما بالسيطرة على عدد من المواقع وادي حنش ومدرات وحارة الجزارين ومنطقة الهنجر بالقرب من مصنع السمن والصابون. وأفاد المصدر العسكري بمصرع 10 على الأقل من عناصر الميليشيات الانقلابية وإصابة آخرين وتدمير آلياتهم العسكرية. وساند طيران التحالف العربي القوات المهاجمة وشن 4 غارات على مواقع الميليشيات في تبة الضنين خلف.

وفي جبهة الساحل الغربي، خاضت قوات الشرعية معارك ضارية ضد الانقلابيين في محيط معسكر «خالد بن الوليد» شمال شرق موزع. وذكر الجيش اليمني، أن الميليشيات الانقلابية المتمركزة في مقبنة نفذت قصفاً مدفعياً في محاولة منها لإعاقة تقدم قوات الشرعية باتجاه منطقة البرح، موضحاً أن صاروخاً حرارياً أطلقته الميليشيات على مواقع للجيش في شرق موزع أسفر عن مقتل جندي وإصابة ضابط. وفي شمال مدينة المخا الساحلية، أحكمت قوات الشرعية سيطرتها الكاملة على قرية النجيبة الواقعة بين المخا وبلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة.

وفي السياق، دمرت مقاتلات التحالف العربي مخزن أسلحة كبيرا للميليشيات في جبل ظفار جنوب غرب صنعاء، ما أدى لوقوع سلسلة انفجارات سمعت في أرجاء العاصمة واشتعال النيران فيه. كما أفادت مصادر عسكرية في صعدة عن تعرض عدة مناطق حدودية لقصف بعشرات الغارت حيث استهدفت طائرات التحالف منصات إطلاق صواريخ للميليشيات في منطقة باقم الحدودية ومواقع وتجمعات لعناصر الميليشيات في مناطق الثعبان ومريصعة والسداد وكتاف. وفي محافظة حجة شمال غرب اليمن، قصفت الطائرات بأكثر من 15 غارة مواقع وأهدافا متفرقة للميليشيات جنوبي منطقتي حرض وميدي حيث تدور مواجهات عنيفة بمختلف الاسلحة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات.

تضييق الخناق على «القاعدة» في شبوة

عدن (الاتحاد)

واصلت القوات الأمنية في شبوة وبدعم التحالف العربي تضييق الخناق على عناصر «القاعدة» في محافظة شبوة، في ظل استمرار القوات بالانتشار في مديريات المحافظة وتأمينها بشكل كامل. وانتشرت أمس وحدات أمنية من قوات النخبة الشبوانية على طول الطريق الدولي عتق العبر، والذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية عقب سلسلة من الهجمات التي يتعرض لها المسافرون عبر هذا الخط الرئيسي. وأضاف مصدر أمني لـ «الاتحاد» أن عناصر الإرهاب والخارجة على القانون استغلت هذا الطريق الدولي لتنفيذ سلسلة هجمات على المواطنين والمغتربين العائدين إلى الوطن، وأن تلك العناصر استغلت الفراغ الأمني لتنفيذ جرائمها بشكل منظم. وأكد أن انتشار قوات النخبة الشبوانية ووحدات الجيش اليمني في الجهة المحاذية لمحافظة مأرب سيضمن تنفيذ الخطة الأمنية لملاحقة العصابات الإجرامية والعناصر الإرهابية وحماية المدنيين بشكل أكبر.