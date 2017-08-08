«الهلال» تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة في حضرموت

حضرموت (الاتحاد، وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، مساعدات غذائية متنوعة على أبناء وأهالي منطقة «الخليف عيديد» بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، مستهدفة ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد أحمد النيادي نائب فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت حرص «الهيئة» على المساهمة في رفع المعاناة عن المحتاجين، خاصة الأسر الفقيرة والأشد فقراً، والتي تفتقر لأبسط الاحتياجات التي تلبي متطلباتها، موضحاً أن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات للمساعدات الإنسانية تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى تقديمها لأبناء محافظة حضرموت وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المنطقة ومد يد العون والإخاء إليهم. ونوّه النيادي بأن «الهيئة» ستواصل توزيع المساعدات في جميع مديريات حضرموت على مستحقيها بهدف التخفيف من معاناتهم. من جانبه، أشاد العقيد منصور التميمي مدير عام مديرية تريم، بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تحسين مستوى المعيشة لدى سكان حضرموت من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية المستمرة للأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتاً إلى أن البصمات الإماراتية في محافظة حضرموت، ومختلف المحافظات المحررة لا يمكن نسيانها، خصوصاً أنها جاءت في ظروف صعبة كانت تعيشها المحافظة جراء الأحداث الأخيرة. وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات حكومة وشعباً على تقديم المساعدات الإنسانية التي جاءت في وقتها، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد. واطلع فريق هندسي من دولة الإمارات العربية المتحدة على الأضرار التي لحقت بجسر السلام في منطقة النقبة بمديرية حبان محافظة شبوة جنوب شرق البلاد. وأكد الوفد الإماراتي تقديم الدعم والمساندة لإعادة ترميم وبناء الجسر المدمر لما يكتسبه من أهمية، كونه يربط مدناً رئيسة عدة في محافظة شبوة ومحافظات مجاوره. وتأتي زيارة الوفد للجسر ضمن زيارات ميدانية متواصلة لتقييم الأوضاع في شبوة عقب استعادة قوات النخبة السيطرة على مدن المحافظة، وتأمينها من العناصر الإرهابية. بدوره، أشاد قائد قوات النخبة في شبوة، بالدور المحوري والبارز لدولة الإمارات في دعم وإسناد قوات النخبة الشبوانية والجهود الإغاثية والإنسانية التي أطلقتها بصورة عاجلة لتقديم العون والمساعدة لأبناء المحافظة والتخفيف من معاناتهم.

إلى ذلك، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، أمس، مساعدات غذائية لعدد من السكنات الطلابية بمديرية المكلا بساحل حضرموت ضمن مشروع الإغاثة لدعم الطلبة في إطار دعم القطاع التعليمي الذي تقدمة دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق. وقال أحمد النيادي نائب فريق الهلال الأحمر الإماراتية بحضرموت، إن توزيع هذه المساعدات الإغاثية يأتي من أجل تلبية احتياجات الطلاب في السكنات الطلابية الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة خاصة في مجالات توفير المواد الغذائية. وأكد حرص «الهيئة» على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كل المحتاجين في مختلف مديريات حضرموت في تجسيداً لروح الأخوة والتضامن مع اليمن.

من جانبه، أشاد محمود التميمي، مدير عام التدريب والخدمات الطلابية بجامعة حضرموت، بدور «الهلال الأحمر» الإماراتية في تحسين مستوى المعيشة من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية المستمرة، لافتاً إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستخفف عن الطلاب عبء نفقات التغذية الشهرية. وعبّر الطلاب عن سعادتهم بهذه المساعدات الإنسانية ووجهوا شكرهم لدولة الإمارات وحكومتها وشعبها على ما يقدمونه من دعم متواصل.