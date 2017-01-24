«غرفة التجارة الدولية» تبحث تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال المحلي عالمياً

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات، اجتماعه السادس منذ تأسيسه في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من المسائل والمبادرات النوعية التي سترتقي بأداء شركات القطاع الخاص في الدولة.

وأشار حميد محمد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات، إلى أن حصول غرفة التجارة الدولية مؤخراً على صفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس الدور المتنامي للغرفة التي ستتمكن من الآن وصاعداً في المساهمة في إعداد جداول الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإبراز الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.

ولفت بن سالم إلى أن هذا القرار سيصب في صالح مجتمع الأعمال العالمي الذي تمثله غرفة التجارة الدولية، حيث يمكن تسليط الضوء على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في مسيرة النمو والتطور، معتبراً أن غرفة التجارة الدولية تعتبر شريكاً أساسياً لا غنى له لقطاع الأعمال العالمي.

وشدد بن سالم على الدور الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية - الإمارات في عرض تحديات القطاع الخاص في الإمارات، وتوفير الحلول الملائمة والمحفزة لنمو الأعمال، مؤكداً الالتزام الغرفة بدعم بيئة الأعمال، ومساعدة الشركات على التطور والنجاح.