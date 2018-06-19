نفوق إنسان الغاب الأكبر سناً في العالم

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نفق إنسان غاب سومطري، معروف بأنه الاكبر سنا في العالم، بحديقة حيوان في غرب أستراليا، عن عمر ناهز 62 عاما.

ومن خلال إجراء "القتل الرحيم"، جرى أمس الاثنين إنهاء حياة "بوان"، المعروفة باسم "السيدة العجوز الكبيرة"، في حديقة حيوان بيرث، بعد تدهور نوعية حياتها سريعا بسبب تقدمها في السن.

ومن جانبها، قالت هولي تومسون، كبيرة مراقبي حديقة الحيوان، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إنه من الصعب دائما اتخاذ هذا القرار بالنسبة لأي حيوان، ولكنه كان القرار الصائب والنهاية المحترمة لعجوز طالبت بالاحترام طوال حياتها."

وقد تركت "بوان" 11 من الابناء و54 من الأحفاد، المنتشرين في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، بحسب ما ذكرته حديقة الحيوان. ويعتبر "نيارو" ابن حفيدها، هو أحدث أبناء نسلها الذي تم إطلاقه في البرية.

وتوضح تومسون أن الجينات الوراثية لبوان، مسؤولة عن نحو 10 بالمئة من التعداد العالمي لهذا النوع من الحيوانات.

ويعتقد أن بوان قد ولدت في إحدى غابات سومطرة بإندونيسيا، في عام 1956، ثم ظلت في حديقة حيوان بيرث منذ عام .1968

واعترفت موسوعة جينيس للارقام القياسية في عام 2016، رسميا، بأنها الاكبر سنا من نوعها.

وقد تم إطلاق سراح بعض من أحفاد بوان مرة أخرى في البرية بسومطرة.