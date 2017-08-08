تيلرسون: الخلافات مع روسيا يمكن تسويتها

مانيلا (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس إن واشنطن وموسكو يمكنهما إيجاد طريقة لتخفيف التوتر مضيفا أن قطع العلاقات بسبب الاشتباه في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية أمر غير مجد. وقال تيلرسون إن روسيا أبدت أيضا بعض الاستعداد لاستئناف المحادثات بشأن الأزمة في أوكرانيا التي تشهد انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2015 بين القوات الحكومية والانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في شرق البلاد.

وقال للصحفيين «ينبغي أن نجد مجالات بحيث يمكننا العمل معا.. في المجالات التي نختلف بشأنها سنواصل إيجاد سبل لحلها».

والتقى تيلرسون مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش تجمع عالمي في مانيلا أمس الأول حيث سأل أيضا عن رد موسكو على العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا.

وقال تيلرسون إنه أبلغ لافروف أن الولايات المتحدة سترد على طلب الكرملين بخفض نحو 60 بالمئة من دبلوماسييها العاملين في روسيا بحلول الأول من سبتمبر.

وأضاف «لم نتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على طلب روسيا سحب دبلوماسيين أميركيين. وجهت عدة أسئلة استيضاحية.. قلت له إننا سنرد بحلول الأول من سبتمبر». وهذا الاجتماع هو الأول منذ أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مضض على قانون العقوبات الذي قالت روسيا إنه يصل لحرب تجارية شاملة وينهي آمال تحسين العلاقات. وقال لافروف أمس الأول إنه يعتقد أن زملاءه الأميركيين مستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو في قضايا شائكة برغم التوترات.