كابول (وكالات)

اتهم مسؤولون أفغان أمس حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» بقتل «أكثر من 50 مدنيا» في عملية مشتركة في شمال أفغانستان السبت الماضي، واعتبرت أن هذه العملية تؤكد قيام تحالفات ظرفية بين التنظيمين. وأشارت إلى أن الأعمال الوحشية ارتكبت خصوصا في قرية ميرزا أولونج الشيعية.

وأفاد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته أنها ليست المرة الأولى التي ينسق فيها التنظيمان المتمردان ضد القوات الحكومية إلا أن تحالفهما في ظل الجو المشحون بالمعارك الذي تشهده البلاد يثير مخاوف من ارتكابهما مزيدا من أعمال العنف بحق السكان وإشاعة المزيد من التخريب والفوضى.

وأعلنت طالبان أمس الأول سيطرتها على الصياد، وهي منطقة استراتيجية على بعد حوالى 15 كلم من عاصمة إقليم ساري بول الشمالية، لكنها نفت نفيا قاطعا قتل مدنيين وأي تعاون مع «داعش».

ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أي تعاون مع داعش، وقال «كانت عملية مستقلة لمقاتلينا، وغضنفر هو قائدنا في ساري بول، إنما أساء السكان الفهم». لكن المسؤولين المحليين يؤكدون العكس.