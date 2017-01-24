«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون بين شركات الإمارات والبرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حفصة عبدالله العلماء سفيرة دولة الإمارات لدى البرازيل، بحضور هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي، أن هذا اللقاء فرصة مميزة لتعزيز جهود غرفة أبوظبي وسفارة الدولة لدى البرازيل لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والشركات البرازيلية، مشيراً إلى أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الإمكانات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال واسعاً لزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق البرازيلية، وهي أسواق كبيرة، وبها فرص مميزة وغير محدودة.

وأكد أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها، وزيادة وجودها في أسواق البرازيل، في إطار حرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع البنية التحتية وقطاع إنتاج المواد الغذائية.

ذكر الرميثي أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في الإمارات على دخول أسواق البرازيل الاستثمارات فيها، وإقامة المشروعات في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأعرب الرميثي عن دعم غرفة أبوظبي للجهود التي تبذلها سفارة الدولة لدى البرازيل لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في الدولة والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية في البرازيل، مؤكداً حرص الغرفة على التواصل مع قطاع الأعمال البرازيلي من خلال سفارة الدولة في البرازيل، وتزويدهم بأحدث البيانات والمعلومات عن القوانين التي تنظم عملية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي، وكذلك المطبوعات المتخصصة التي تصدرها الغرفة؛ بهدف الترويج للمشروعات التنموية التي تغطي كافة القطاعات وخاصة القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية، وكذلك الجهود التي تبذلها غرفة أبوظبي للترويج لإمارة أبوظبي، والعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والشركات العالمية إلى الإمارة.