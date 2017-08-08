«داعش» يطلق صواريخ داخل لبنان

بيروت (رويترز)

قال مصدر أمني لبناني إن هناك معلومات أولية تفيد بأن تنظيم «داعش» الإرهابي أطلق سبعة صواريخ من طراز جراد داخل لبنان أمس من معقله على الحدود مع سوريا من دون أي يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت حول بلدة القاع مما دفع الجيش اللبناني للرد بقصف مواقع التنظيم الإرهابي في التلال القريبة.

إلى ذلك، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شخصاً من التابعية السورية لانتمائه إلى تنظيم «داعش». وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني إن ذلك يأتي في إطار متابعة نشاطات الجماعات الإرهابية، ورصد خلاياها النائمة في لبنان.

وأضاف البيان أنه «بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وبأنه نشأ وترعرع في منطقة الرقة السورية، حيث حمل أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال البيان إنه بعد انتهاء التحقيق مع الموقوف «أحيل إلى القضاء المختص». وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية.