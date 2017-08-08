روسيا تتجه لاختبار مروحية جديدة في سوريا

موسكو (وكالات)

أعلنت شركة «مروحيات روسيا» أنه من المخطط إرسال مروحية روسية حديثة من نوع «مي-28 أو ب» للاختبار إلى سوريا.

وقال المدير العام لـ«مروحيات روسيا» أندريه بوجينسكي في مقابلة مع قناة «زفيزدا» الروسية، إن الهدف الأساسي من تحديث المروحية يتمثل في جعلها مروحية قتالية تدريبية يمكن قيادتها من قمرتي القيادة، معربا عن أمله في أن يتم اختبار المروحية من هذا النوع في سوريا.

وذكر المصمم العام لشركة «مروحيات روسيا» سابقا أن 8 مروحيات من نوع «مي-28 أو ب» ستسلم للقوات الجوية الفضائية الروسية هذا العام.

يذكر أن مروحية «مي-28 أو ب» نسخة معدلة من مروحية «صياد الليل» القتالية (مي-28 آن)، وقد بدأ العمل على صنعها في عام 2010.

وتتميز المروحية الجديدة بنظام القيادة المزدوج، وتحتفظ هذه الطائرة بكل القدرات القتالية، ويمكن استعمالها في قصف أهداف العدو، رغم أنها تستخدم بالأساس لتدريب الطيارين.