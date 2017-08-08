برلمان العراق يعدل قانون الانتخابات المحلية ويدمجها في النيابية

بغداد (الاتحاد)

صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي انعقدت أمس، على تعديل بخصوص الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، وقرر دمجها مع الانتخابات البرلمانية. وجاء تصويت المجلس بأغلبية بسيطة على المادة 12 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تنص على اعتماد نسبة 1.7 في انتخابات مجالس المحافظات، بدلا من نسبة 1.9 التي أقرها الأسبوع الفائت.

وأعلنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري رفضها النسبة، مؤكدة أنها لم تستطع حشد النصاب المطلوب لتمرير نسبة 1.4، بسبب «تمسك الكتل الكبيرة بموقفها وإصرارها على تحقيق مصالحها».

وقال النائب عن الكتلة ضياء الأسدي في مؤتمر صحفي: «التصويت حصل بنسبة قليلة ورغم اعتراضنا عليها مع عدد من الشخصيات والقوى الوطنية لكننا لم نستطع تمرير ما نريده بنسبة 1.4».

من جهة أخرى صوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على تنظيم الانتخابات المحلية مع البرلمانية، المقررة في أبريل من العام المقبل، علما أن الانتخابات المحلية كان من المقرر أن تجري في سبتمبر 2017.

وجاء تأجيل الانتخابات النيابية بعد مطالب بتأجيل الانتخابات للعام المقبل، للتقليل التكاليف ولضيق الوقت لإجرائها.