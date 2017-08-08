«كردستان العراق» اعتقلت 1700 داعشي

أربيل (كونا)

اعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق كريم سنجاري أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 1700 من المنتمين لما يسمى تنظيم «داعش» من بين النازحين الذين لجأوا إلى مخيمات النزوح في الإقليم.وأوضح سنجاري خلال لقاء مع وفد إعلامي كويتي انه بالرغم من تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من قبضة «داعش» فان الحرب على التنظيم سوف تستمر فترة طويلة بسبب وجود خلايا نائمة في الموصل وبخاصة في الأنفاق. وبين أن العمليات العسكرية سوف تبدأ في مدينة تلعفر التابعة لمحافظة نينوى ثم مدينتي القائم والحويجة. وبحث وزير داخلية الإقليم مع أعضاء الوفد الإعلامي الكويتي مجمل الأوضاع السياسية في الإقليم بما في ذلك الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر المقبل.

من جانب آخر قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى أثناء لقائه الوفد الإعلامي الكويتي انه «حان الوقت لإقامة علاقات على مستوى أكبر بين دولة الكويت وإقليم كردستان في جميع المجالات». وأكد أن «الإقليم يتمتع ببيئة استثمار جيدة ويتطلع إلى تأسيس شراكات استراتيجية بين الجانبين».