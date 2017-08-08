مؤتمر «سنّة العراق» يعقد ببغداد 15 الجاري

عمان (د ب أ)
رجحت قوى سنية عراقية تقيم في العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمرها، الذي أرجئ من الشهر الماضي، في الخامس عشر من الشهر الحالي ببغداد.
ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية امس عن المصادر القول إنه من المفترض أن يبحث المؤتمر مآلات العملية السياسية في العراق بعد طرد تنظيم داعش من المحافظات السنية.
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ونقلت الصحيفة عن جلال قعود، وهو أحد القائمين على المؤتمر، القول إن «الأحزاب والشخصيات الوطنية كافة ستشارك في المؤتمر الذي سيبحث الوضع السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار، إضافة إلى البحث في قانون الانتخاب الذي سيكرس سطوة بعض الكيانات السياسية الكبرى على حساب الصغيرة في البرلمان».
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إلا أن مصادر سنية رحبت حينها بالتأجيل وقالت إنه قد يكون مفيدا من أجل توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر وإكسابه المزيد من الزخم.