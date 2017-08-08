قوات الأسد تقصف غوطة دمشق بعشرات الصواريخ

دمشق (وكالات)

واصلت القوات السورية خرقها اتفاق وقف التصعيد في غوطة دمشق، إذ كثفت قصفها الجوي والصاروخي على محوري عين ترما وجوبر بعشرات الصواريخ والغارات الجوية التي استهدفت الأحياء السكنية في المنطقة.وقالت مصادر مقربة من المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية إن الجيش السوري والقوات الموالية له قصف حيي جوبر وعين ترما بأكثر من 40 صاروخا من نوع أرض أرض (جولان - فيل) ما تسبب بدمار كبير في المباني والمناطق التي طالها القصف.

وحسب المصادر، شنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري أكثر من 16 غارة صباح امس على تلك المناطق، مع اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على محور وادي عين ترما.

وأكدت المصادر أن المناطق المستهدفة بالصواريخ والغارات الجوية، هي مناطق خاضعة لتخفيف التوتر، الذي رعته روسيا الداعمة للنظام السوري في شهر يوليو الماضي.

وقالت مصادر بالدفاع المدني إن العشرات أصيبوا وقتل عشرة مدنيين على الأقل في القصف المستمر منذ ثلاثة أيام. وتعرضت مناطق زملكا وحرستا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية لقصف أقل كثافة. وإذا نجحت الحملة فإنها ستساعد الجيش في تحقيق هدفه وهو استعادة الغوطة الشرقية التي ظلت تحت سيطرة المعارضة المسلحة أغلب أوقات الحرب المستمرة منذ ست سنوات.