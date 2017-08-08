خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء لأداء الحج

الرياض (وام)

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة ألف من أبناء الشعب الفلسطيني من ذوي الشهداء وأسرهم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ للعام العاشر على التوالي.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ صالح آل الشيخ إن مكرمة خادم الحرمين الشريفين تأتي من منطلق الشعور بالأخوة الإسلامية والعربية التي يحملها عاهل المملكة لفلسطين ولشعبها وهي جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجالات كافة.. موضحا أن هذا الأمر الكريم الذي خص به خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء من الأشقاء الفلسطينيين لاستضافتهم، سيترك أثرا كبيرا في نفوسهم وسيخفف من معاناتهم.

وأكد أن هذه المكرمة ليست مستغربة من خادم الحرمين الشريفين بل تأتي امتدادا لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وشدد على أن الشعب الفلسطيني يستحق كل التقدير والاحترام، لما له من تضحيات عظيمة للحفاظ على القدس الشريف وأرض فلسطين التي هي أرض عربية إسلامية وتستوجب مكانة المملكة الرائدة في خدمة الإسلام أن يكون لها أثر بارز تجاه الشعب الفلسطيني خاصة.

وقال آل الشيخ إن المملكة سعت في كل الظروف والأحوال من أجل حصول الشعب الفلسطيني على الحقوق المشروعة له وتحقيق آماله وتطلعاته وسخرت إمكاناتها على كل الأصعدة لبلوغ تلك الأهداف وقد أثبتت المملكة على الدوام دعمها المستمر وتأييدها المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني وتسخير كل إمكاناتها لدعم قضيتهم العادلة ويؤكد ذلك الدعم حقيقة مواقف المملكة وسجلها الناصع وأدوارها التاريخية في مناصرة القضايا العربية والإسلامية مادياً ومعنوياً.

.. ويستقبل رئيس السودان

طنجة (وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمغرب أمس، الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث واستعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين.