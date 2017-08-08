السراج: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

طرابلس (وكالات)

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن لا بديل عن الاتفاق السياسي لحل الأزمة القائمة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا. ووصل فايز السراج أمس، إلى تونس في مسعى لدفع العملية السياسية في بلاده وتقريب وجهات النظر عبر وساطات دول المنطقة ومن بينها تونس التي كانت أطلقت مبادرة تسوية بمعية الجزائر ومصر.

وقال السراج ، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج «زيارتنا تأتي في إطار التشاور المستمر. عرضنا على الرئيس آخر التطورات السياسية وناقشنا خارطة الطريق التي اقترحتها».

وأضاف السراج أن خارطة الطريق تهدف «إلى إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود». وأكد رئيس حكومة الوفاق أن «جميع اللقاءات بما في ذلك لقاء باريس مع المشير خليفة حفتر أكدت أن لا بديل على الاتفاق السياسي».

وفي سياق آخر، استنكرت حكومة الوفاق الليبية أمس، الحصار المفروض على مدينة درنة شمال شرقي ليبيا، وما نتج عنه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، داعية إلى وقف هذه المعاناة ورفع الحصار فورا. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان إنه يستنكر «ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية بمدينة درنة نتيجة الحصار المفروض عليها والذي كان له بالغ الأثر على الحالة المعيشية لسكان المدينة وتردي الأوضاع بها».