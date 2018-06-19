عشرات القتلى الحوثيين وتقهقر على مختلف المحاور بالحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية خسائر فادحة إضافية، حيث سقط عشرات العناصر بالإضافة إلى تقهقر كبير على مختلف المحاور في محافظة الحديدة، لاسيما محور المطار، فيما استقدمت القوات المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة المطار، بينما واصلت الميليشيات لليوم الثاني على التوالي إغلاق المدينة ومنع المواطنين من الدخول والخروج منها.

وأفادت مصادر ميدانية بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية، إثر تصاعد وتيرة الهجمات التي شنتها القوات المشتركة في محيط المطار. وتركزت المواجهات في محيط وسور مطار الحديدة الدولي، مع تكثيف مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات الانقلابيين، حسب ما أضافت المصادر. واندلعت معارك عنيفة، خلال الساعات الماضية، على «الخط الجنوبي للمطار باتجاه جولة أو دوار المطاحن، وسط غارات مكثفة لمقاتلات ومروحيات التحالف العربي»، على مواقع وتجمعات وثكنات الحوثيين. وطالت الضربات أيضا مواقع الحوثيين حول المطار وتجمعات في مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها في مديرية الدريهمي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين. وأكدت المصادر الطبية في مدينة الحديدة أن ثلاجات مستشفيات الثورة والعسكري والعلفي غصت بجثث قتلى مليشيات الحوثي، فيما عجت كافة ممراتها ومرافقها بالجرحى. وأضافت أن المستشفيات أعلنت عدم قدرتها على استقبال المزيد من القتلى والجرحى الحوثيين، كون ثلاجاتها ممتلئة وطواقمها الطبية غير قادرة على تقديم الرعاية للمزيد من المصابين. ودفع ذلك المتمردين إلى إجبار المستشفيات الخاصة في مدينة الحديدة على استقبال العشرات من الجرحى، ونقل جرحى آخرين، بعضهم في حالة خطرة، إلى مستشفيات الثورة والعسكري والجمهوري ومستشفيات أخرى في صنعاء.

إلى ذلك، استقدمت القوات اليمنية المشتركة تعزيزات عسكرية ضخمة لحسم معركة مطار الحديدة، وبحسب مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن التعزيزات ضمت وحدات من المقاومتين الوطنية والتهامية ولواء قتالياً تابعاً لألوية العمالقة.

وفي السياق، لجأت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، لإغلاق مدينة الحديدة ومنع المدنيين من المغادرة للاحتماء بهم وإعاقة تقدم القوات اليمنية المشتركة المدعومة من القوات المسلحة الإماراتية وقوات التحالف العربي التي تحاصر جيوباً للميليشيات داخل المطار العسكري والمدني جنوب المدينة. وقامت الميليشيا الانقلابية بقطع الطريق الساحلي الممتد غرب الحديدة إلى المطار بكتل ترابية كبيرة، وذلك غداة قطعها طريق كيلو 16 شرقي المدينة حيث منع الحوثيون المدنيين من المرور ومغادرة المدينة في إجراء اعتبره مراقبون توجهاً للميليشيات إلى استخدام السكان دروعاً بشرية لها. وأكدت مصادر محلية قيام الميليشيات بتخزين أسلحة وذخائر داخل القلعة التاريخية بمدينة الحديدة، مضيفة أن الحوثيين قاموا أيضاً بوضع سجناء ومعتقلين داخل القلعة كدروع بشرية. وفرضت ميليشيات الحوثي إجراءات تفتيش صارمة في شوارع مدينة الحديدة التي خلت من المارة والمركبات، فيما استمرت المحلات التجارية بإغلاق أبوابها منذ أيام. وكثفت الميليشيات حفر الخناق وبناء المتارس في شوارع المدينة وعززت انتشارها المسلح في الأحياء السكنية، ونشرت المزيد من القناصين على أسطح المباني المرتفعة والمؤسسات الحكومية والأمنية. وأمر الحوثيون الشخصيات الاجتماعية والدينية بمدينة الحديدة بتحشيد المقاتلين بذريعة «الدفاع عن الحديدة» التي سيطروا عليها منتصف أكتوبر 2014.

هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 12 غارة على مواقع وجيوب وتحركات للميليشيات الحوثية في منطقة المطار ومحيطها وفي شرق مديرية الدريهمي القريبة، إضافة إلى 4 غارات على أهداف تابعة للميليشيات في مديرية «الحالي» شمال مدينة الحديدة حيث ذكر شهود أن القصف أصاب تعزيزات عسكرية استقدمتها الميليشيات من محافظة المحويت. كما دمر القصف مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي غربي مطار الحديدة حيث تحاصر القوات المشتركة مجاميع مسلحة بينهم قيادات في الميليشيا الانقلابية. كما استهدفت مقاتلات التحالف موقعين للحوثيين في جبل «الشبكة» بمديرية «الصليف» شمال محافظة الحديدة، فيما صدت القوات المشتركة محاولات تسلل للحوثيين باتجاه مواقع محررة على الشريط الساحلي جنوب المحافظة.

وتسعى القوات المشتركة، بدعم التحالف، إلى السيطرة على دوار المطاحن بالكامل، ما سيمكنها من تحقيق ضربة موجعة للمتمردين، تتمثل بقطع خطوط إمداداتهم من مناطق عدة أبرزها محافظة صنعاء. كما ستؤدي إلى قطع خطوط الإمداد القادمة من محافظات أخرى، وهي تعز وذمار وريمة والمحويت، عبر المديريات الأخرى لمحافظة الحديدة، طبقا لما أكدته مصادر عسكرية.

وفي مديرية «التحتيا»، سقط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين في مواجهات عنيفة وغارات للتحالف في منطقة «الفازة»، حيث أحبطت القوات المشتركة محاولات تسلل لميليشيات الحوثي إلى الخط الساحلي. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن القوات المشتركة وأباتشي التحالف العربي ضربت تجمعات المتمردين في المزارع الواقعة في «الفازة»، شرقي الخط الساحلي، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وأوضحت مصادر ميدانية وطبية أن المعارك والغارات الجوية، التي بلغت أكثر من 55 غارة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن عشرات القتلى من الحوثيين.