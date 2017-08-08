خلية أزمة فلسطينية أردنية لتنسيق المواقف بشأن الأقصى والسلام

عبد الرحيم حسين (رام الله)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وعدم المساس به، محذراً من «تبعات سلبية على المنطقة برمتها»، في حال تغير هذا الوضع. وجدد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، التأكيد على أن الأردن مستمر في حماية المقدسات في المدينة، من خلال العمل مع المجتمع الدولي وفي جميع المحافل، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وشدد العاهل الأردني على دعم الأردن الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساندتهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجرى خلال المباحثات التأكيد على أهمية العمل مع الإدارة الأميركية لتحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين.

ولفت الملك عبد الله إلى التزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لإيجاد آفاق سياسية حقيقية للتقدم نحو حل الصراع.