توحيد رؤى تطوير العمل الجمركي ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة

دبي (الاتحاد)

شدد المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت بعنوان «الجمارك وحماية الحدود»، التي نظمتها جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع «جمارك دبي الثاني» الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري تحت شعار «نحقق الأمن.. لنزدهر معاً»، على أهمية توحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، وتطوير التنسيق والتعاون في المجال الجمركي على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة التحديات التي فرضتها الاضطرابات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة من جهة، وتراجع معدلات التجارة العالمية من جهة أخرى.

وكشفوا أن الهيئة الاتحادية للجمارك، تتجه إلى توحيد أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية المختلفة، إضافة إلى توحيد زي مفتشي الجمارك على مستوى الدولة.

وحضر الجلسة الحوارية أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي ومحمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد خادم الهاملي المدير العام بالإنابة للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وشارك فيها أحمد بن لاحج مدير تنفيذي قطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، وعبدالله محمد الخاجة مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن مدير عام دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، ومحمد الرئيسي مدير مركز خطم الملاحة في جمارك الشارقة، وعبدالله الزيودي رئيس قسم جمارك الشحن في جمارك الفجيرة، وأدارها خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة لأسبوع جمارك دبي الثاني.

واستعرض أحمد بن لاحج برامج ومبادرات الرقابة الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015، وجه إلى ضرورة التنسيق مع إدارات الجمارك المحلية في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، وتوحيد الأجهزة على مستوى الدولة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة قامت، من خلال الزيارات الميدانية والدراسات، بتحديد احتياجات المنافذ من أجهزة ومعدات التفتيش، ومن المقرر أن يتم البدء بدعم المنافذ الجمركية وسد النقص لديها في القريب العاجل، حيث تتسلم الهيئة الاتحادية للجمارك الدفعة الأولى من الأجهزة الأكثر تطوراً على مستوى العالم خلال شهر فبراير المقبل. ولفت إلى دراسة مشروع إنشاء مركز تدريبي على مستوى الدولة يمنح شهادة علمية معتمدة لترخيص مفتش جمركي.