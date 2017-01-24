توحيد رؤى تطوير العمل الجمركي ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة

دبي (الاتحاد)
شدد المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية التي عقدت بعنوان «الجمارك وحماية الحدود»، التي نظمتها جمارك دبي ضمن فعاليات أسبوع «جمارك دبي الثاني» الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 يناير الجاري تحت شعار «نحقق الأمن.. لنزدهر معاً»، على أهمية توحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، وتطوير التنسيق والتعاون في المجال الجمركي على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة التحديات التي فرضتها الاضطرابات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة من جهة، وتراجع معدلات التجارة العالمية من جهة أخرى.
وكشفوا أن الهيئة الاتحادية للجمارك، تتجه إلى توحيد أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية المختلفة، إضافة إلى توحيد زي مفتشي الجمارك على مستوى الدولة.
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واستعرض أحمد بن لاحج برامج ومبادرات الرقابة الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، مشيراً إلى أن القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015، وجه إلى ضرورة التنسيق مع إدارات الجمارك المحلية في مجال الرقابة والتفتيش الجمركي، وتوحيد الأجهزة على مستوى الدولة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة قامت، من خلال الزيارات الميدانية والدراسات، بتحديد احتياجات المنافذ من أجهزة ومعدات التفتيش، ومن المقرر أن يتم البدء بدعم المنافذ الجمركية وسد النقص لديها في القريب العاجل، حيث تتسلم الهيئة الاتحادية للجمارك الدفعة الأولى من الأجهزة الأكثر تطوراً على مستوى العالم خلال شهر فبراير المقبل. ولفت إلى دراسة مشروع إنشاء مركز تدريبي على مستوى الدولة يمنح شهادة علمية معتمدة لترخيص مفتش جمركي.
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