عطل فني بسيط لطائرة المنتخب السعودي

سان بطرسبورج (الاتحاد)

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً يطمئن فيه الجماهير السعودية على سلامة بعثة المنتخب الأول بعد أن اشتعلت النيران في الجناح الأيمن للطائرة المقلة للبعثة قبل هبوطها بدقائق في مطار روستوف، قادمة من مطار سان بطرسبورج استعداداً لملاقاة منتخب أوروجواي غداً على ملعب روستوف أرينا من الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمونديال. وأكد الاتحاد السعودي سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب الوطني بعد عطل فني بسيط في أحد محركات الطائرة التي هبطت بسلام، اتجه بعدها أفراد البعثة إلى مقر إقامتهم.