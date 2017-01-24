الإمارات الثالثة عالمياً والأولى عربياً ضمن أفضل الأسواق الناشئة لمزاولة الأعمال

يوسف العربي (دبي)

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والثالثة عالمياً ضمن 50 من الأسواق الناشئة العالمية عن فئة «أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، بحسب مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربياً، وعمان في المرتبة الثالثة، والبحرين في المرتبة الرابعة، تليها السعودية في المرتبة السابعة، والكويت في المرتبة العاشرة، وعالمياً جاءت الصين في المرتبة الأولى والهند ثانياً.

وقال باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لدى «أجيليتي أبوظبي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن نتائج المؤشر الذي يصدر للعام الثامن على التوالي، إن تصدر الإمارات للأسواق الناشئة يأتي نتيجة التطوير المستمر للبنية التحتية في الدولة.

ووفق المؤشر، تتيح الإمارات البيئة الأفضل لمزاولة الأعمال بناءً على معايير عديدة مثل إمكانية الوصول إلى السوق، ومستوى المخاطر، والنواحي التنظيمية، والاستثمار الأجنبي، والتطور العمراني، وكيفية توزيع الثروات.