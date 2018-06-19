محمد بن زايد: قيادة الإمارات تحرص على غرس قيم الوفاء والانتماء

أبوظبي(وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص قيادة الدولة على غرس قيم الوفاء والانتماء، واستلهام بطولات وتضحيات جنودنا الأبطال، في تعزيز قوة الإرادة والعزيمة لدى أبناء الإمارات، من أجل رفعة الوطن وحمايته وصون مكتسباته.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل، في قصر البحر، أمس، وفداً من كبار المسؤولين والإعلاميين والشعراء والرياضيين والفنانين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والعسكريين الذين قاموا بزيارة وحدات قواتنا المسلحة خارج الدولة.

ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، بالوفد، وأثنى على مبادرتهم في زيارة إخوانهم المرابطين خارج الدولة، ونقل تهاني قيادة وشعب الإمارات لأبناء وطننا الذين يؤدون واجبهم الوطني بصمود وتضحيات وعزيمة وإقدام وكفاءة في ميادين الواجب.

وكان الوفد قد نقل خلال زياراته وحدات قواتنا المسلحة خارج الدولة تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ضباط وضباط صف وأفراد الوحدات الإماراتية، بمناسبة عيد الفطر السعيد .

من جانبه، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة أفراد قواتنا المسلحة، ونقل تحيات وتمنيات القيادة وشعب الإمارات لهم، سائلين الله عز وجل أن يمن عليهم بالخير واليمن والبركات، ويعيدهم إلى أرض الوطن سالمين، وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات البواسل ومواقفهم المشرفة في نصرة الحق والعدل، مؤكدين أن أبناء الإمارات يكتبون بثباتهم وعزيمتهم صفحات مشرفة في ميادين البذل والفداء والولاء.