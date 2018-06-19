كابول (وكالات)
شهدت كابول أمس وصول مسيرة نشطاء من دعاة السلام قطعوا 700 كيلومتر، سيرا على الأقدام، في عدد من المحافظات الأفغانية خلال 38 يوما معظمها في شهر رمضان تحت شعار «نريد السلام» و«أوقفوا القتال»، وذلك بعد يوم من اقتراح الرئيس أشرف غني تمديد الهدنة لمدة 10 أيام مع حركة «طالبان» التي ردت من جانبها بالرفض غير المبرر واستئناف الهجمات ضد قوات الأمن في عدد من المناطق أبرزها ننجرهار وكونار ولقمان وهلمند وقندهار.
وكانت المسيرة السلمية، الأولى من نوعها في أفغانستان، بدأت بعد اعتصام وإضراب عن الطعام في لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند بعد هجوم بسيارة مفخخة في 23 مارس. وعندما لم تلق مطالب وقف القتال استجابة من طالبان والقوات الأمنية، قرر بعض المتظاهرين وجميعهم رجال، بينهم معلمون وطلاب وضحايا حرب يستعينون بعكاكيز للسير، نقل الرسالة مباشرة إلى قادة البلاد بالسير من هلمند إلى كابول، للمطالبة بتمديد الهدنة وإجراء محادثات سلام ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
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وقال أحد النشطاء ويدعى محمد نازاد لشبكة تولو الإخبارية «نريد أن يبقى شعبنا متحدا من أجل السلام والتخلص من هذا البؤس للجيل القادم، وأناشد الطرفين الحكومة وطالبان السعي لتحقيق السلام والمصالحة». وناشد آخر يدعى كروان الطرفين العمل سويا لتحقيق أمن دائم، مضيفا «كفى سفكا للدماء. كثيرون استشهدوا في هذا النزاع المستمر».
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ولقيت هدنة عيد الفطر ترحيباً واسعاً وسط احتفال المدنيين الأفغان وطالبان وقوات الأمن. وعبر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن الخيبة والغضب لرفض «طالبان» تمديدها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش إن نحو 2500 مقاتل من «طالبان» دخلوا كابول في الأيام الثلاثة للهدنة، ورفض غالبيتهم العودة إلى جبهات القتال، وتابع قائلا «أنهكتهم الحرب وتخلوا عن القتال، لكن قواتنا الأمنية والدفاعية جاهزة لمنع أي تهديد والرد عليه».
وقتل محافظ منطقة غاني خيل في ولاية ننجرهار وأصيب حارسه بجروح، في إطلاق نار بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حاكم الولاية عطاءالله خوجاني، محملا «طالبان» المسؤولية. وقال رادمانيش إن معارك اندلعت في تسع ولايات منذ انتهاء الهدنة، أدت إلى مقتل وإصابة 12 جنديا. وقال مكتب حاكم إقليم غزنة إن طالبان احتجزت ستة جنود كرهائن. فيما قال مسؤول كبير في طالبان إن الحركة غاضبة من أعضاء فيها التقطوا صورا ذاتية (سيلفي) مع جنود ومسؤولين حكوميين خلال الهدنة وتم تحذيرهم.