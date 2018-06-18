3 قتلى بزلزال في اليابان

عواصم (وكالات)

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 300 آخرون بجروح في زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة أوساكا اليابانية، متسبباً بانقطاع التيار الكهربائي وتعليق حركة سكك الحديد. لكن هيئة التنظيم النووي قالت إنها لم ترصد أي شيء غير طبيعي داخل محطات الطاقة في المنطقة، في حين أن العديد من المصانع، وبينها شركتا باناسونيك وهوندا، علقتا الإنتاج موقتاً للقيام بعمليات تحقق.

وقتلت فتاة في التاسعة من عمرها بانهيار جدار أثناء ذهابها إلى المدرسة. كما قتل رجلان يبلغان من العمر 80 عاماً، أحدهما بانهيار جدار، وآخر باحتجازه تحت أثاث منزله. وتسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 ألف منزل، كما أدى إلى توقف حركة القطارات في وقت الذروة، إضافة إلى اندلاع عشرات الحرائق. وتلت الزلزال، على عمق 13 كيلومتراً، هزات ارتدادية، وحذرت السلطات سكان المنطقة من خطر انهيار منازل وانهيارات أرضية، في حين يتوقع تساقط أمطار.

وتحدثت شبكة الإعلام الياباني الرسمي عن إلغاء حوالي 80 رحلة جوية. وأظهرت مشاهد تلفزيونية طوابير طويلة يقف فيها مسافرون، بينهم العديد من السياح الأجانب بانتظار سيارات أجرة بسبب تعليق حركة سكك الحديد في جزء كبير من المنطقة.

وقالت شركة كانساي إليكتريك إنها لم ترصد أي أمور غير طبيعية في ثلاث محطات طاقة نووية تديرها في مقاطعة فوكوي، شمال أوساكا. بينما قال توشيوكي ماتسوموري، رئيس قسم رصد الزلازل والتسونامي بوكالة الأرصاد، إنه من المتوقع وقوع مزيد من الزلازل خلال الأيام المقبلة.

من جهة ثانية، لقي ما لا يقل عن 23 شخصاً مصرعهم، وتضرر أكثر من نصف مليون بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة شمال شرقي الهند.