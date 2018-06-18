روحاني يزور النمسا وسويسرا مطلع يوليو

فيينا (وكالات)

يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة رسمية إلى فيينا في 4 يوليو المقبل، في إطار سعي بلاده للحصول على ضمانات من جانب القوى الأوروبية والصين وروسيا للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي كانت الولايات المتحدة قد قررت الانسحاب منه في 8 مايو، ما مهد الطريق أمام إعادة فرض عقوبات أميركية على إيران، وعلى الشركات الأجنبية التي تتعامل معها أو تستثمر فيها.

وسيلتقي الرئيس الإيراني نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلن ورئيس الحكومة سيباستيان كورتز وفق ما أعلنت الرئاسة النمساوية. بينما أفاد بيان صادر عن الحكومة السويسرية بأن روحاني سيقوم بزيارة إلى سويسرا تستمر يومين قبل زيارته فيينا.