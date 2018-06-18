كوريا الجنوبية وأميركا تبحثان استئناف العقوبات على إيران



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 سيؤول (وكالات) بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس، مشاورات رسمية حول استئناف فرض العقوبات الأميركية على إيران، في أعقاب قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وذكرت وكالة «يونهاب» أن الجانبين الكوري الجنوبي والأميركي عقدا في سيؤول أول جولة من المحادثات بشأن استمرار الشراكة الوثيقة بين الجانبين والحد من التأثير السلبي لاستئناف فرض العقوبات على الاقتصاد الكوري الجنوبي وخاصة على الشركات الكورية التي تعمل مع إيران. ورفضت وزارة الشؤون الخارجية الكورية الجنوبية الكشف عن تفاصيل جلسة المحادثات، وقالت إن الحكومة ستواصل المشاورات مع حليفها الأميركي.